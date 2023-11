Napoli-Union Berlino | fermati undici tifosi tedeschi | DASPO in arrivo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La questura diha fermato 11raggiunti da unprima della sfida con l’di questa sera Ci sono stati degli sconti ad accompagnare la vigilia di. Per questo motivo la Questura del capoluogo campano ha attivato ilper, dopo gli incidenti della notte scorsa. Di seguito il comunicato della Questura. «Di seguito ai gravi disordini posti in essere nella serata di ieri, 7 novembre, in alcune vie del centro storico della città di, in particolare nella zona di Piazza Dante e Via Monteoliveto, da numerosissimiultras ...