Napoli-Union Berlino 1-1 | Raspadori | “Errori che in Europa si pagano | non è la prima volta”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “Abbiamo fatto una bella partita. Avremmo dovuto avere almeno due gol di vantaggio a fine primo tempo e poi abbiamo preso un gol su un nostro grande errore. Inquesti sbagli si. Possiamo rimproverarci per questo errore e per non essere riusciti a fare poi la seconda rete”. Così Giacomoai microfoni di Sky Sport commenta il pareggio casalingo tra. “È capitato anche in altre partite di non avere la necessaria continuità. Pertecnici, oggi non siamo riusciti a chiudere la gara”, ha aggiunto l’attaccante azzurro. SportFace.