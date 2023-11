Napoli-Union Berlino 1-1 | Garcia frena in Champions League

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pareggio per 1-1 tra, in un match della quarta giornata del gruppo C di, disputato oggi 8 novembre allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Al vantaggio azzurro con Politano al 39? risponde Fofana al 52?. Ilsale a 7 punti nel girone guidato dal Real Madrid, primo punto per i tedeschi dopo 3 sconfitte. Parte forte ile al 5? ci prova Rrahmani: angolo battuto da Zielinski, stacca di testa il difensore kosovaro e palla larga di poco. Al 17? Zielinski a un passo dall’1-0: il centrocampista polacco calcia a botta sicura dopo un rimpallo favorevole, provvidenziale la deviazione sull’esterno della rete di un difensore ospite. Al 24? Natan sfiora il vantaggio di testa su cross dalla trequarti: solo il palo lo ...

NAPOLI – La partita che, quasi sicuramente ... Il pareggio interno contro l’Union Berlino per 1-1 complica il cammino nel girone C ed ha anche il salutare effetto di far racimolare punti alla squadra ...Occasione sprecata. Il Napoli va in vantaggio, ma poi si fa raggiungere dall'Union Berlino. E così finisce 1-1 il match di Champions League del Maradona. Azzurri subito col piede sull'acceleratore.