Napoli-Union Berlino 1-1 | Garcia frena in Champions League

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra, in un match della quarta giornata del gruppo C di, disputato oggi 8 novembre allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Al vantaggio azzurro con Politano al 39? risponde Fofana al 52?. Ilsale a 7 punti nel girone guidato dal Real Madrid, primo punto per i tedeschi dopo 3 sconfitte. Parte forte ile al 5? ci prova Rrahmani: angolo battuto da Zielinski, stacca di testa il difensore kosovaro e palla larga di poco. Al 17? Zielinski a un passo dall’1-0: il centrocampista polacco calcia a botta sicura dopo un rimpallo favorevole, provvidenziale la deviazione sull’esterno della rete di un difensore ospite. Al 24? Natan sfiora il vantaggio di testa su cross dalla trequarti: ...