Napoli | solo un punto in casa con l’Union Berlin in Champions

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Formazioni e tabellino(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (76? Olivera); Anguissa, Lobotka (76? Simeone), Zielinski (90? Cajuste); Politano (87? Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All.: Garcia UNIONO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite; Juranovic (64? Trimmel), Haberer, Khedira (69? Tousart), Laidouni (69? Kral), Roussillon; Becker, Fofan. All.: Fischer Marcatori: 39? Politano, 52? Fofana Primo tempo con poco ritmo main vantaggio La partita inizia con un possesso palla sterile delche non riesce ad imporre ritmo alla partita. Molti gli errori a centrocampo da parte di entrambe le squadre e Kvaratskhelia fuori dal gioco. I più pimpanti sono i soliti Zielinski e Politano, non a caso il primo squillo dei padroni diarriva ...