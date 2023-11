Napoli qualificato agli ottavi di Champions se | cosa serve e le combinazioni

Con una vittoria contro l' Union Berlino , ilpoteva ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League . Ma al Maradona è arrivato solo un punto: 1 - 1 tra la squadra di Garcia e i tedeschi che hanno risposto con la rete di ...

La più eclatante da parte ...Occasione sprecata in Champions League per il Napoli. Allo stadio Maradona, la squadra di Garcia fa 1-1 con l'Union Berlino, fanalino di coda nel gruppo C, ma resta comunque in corsa per la ...