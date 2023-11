Napoli | Occupazioni abusive e morosità erariale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Indagini su: il caso del custode abusivo e il danno di 93mila euro A seguito di attività di indagine esperita dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri diVomero e coordinata dalla Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti, è stato notificato a diversi Dirigenti del Comune di, della societàServizi e del 36° Circolo Didattico Statale di“L. Vanvitelli”, un invito a dedurre con cui sono contestate delle condotte negligenti che hanno cagionato un dannoper complessivi euro 92.349,69. I fatti contestati I fatti contestati riguardano la scuola dell’infanzia e primaria “L. Vanvitelli – plesso Caccavello”, ...

Vanvitelli " plesso Caccavello", ubicata in un fabbricato di proprietà privata e condotto in locazione dal Comune di, al cui interno è presente un alloggio destinato al custode dell'edificio, ...

Occupazioni abusive a Napoli, crediti non riscossi. Verifiche di carabinieri e Corte dei Conti su anni di morosità accumulata. Il caso della scuola "L. Vanvitelli": alloggio del custode occupato ...