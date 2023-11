Napoli | guerriglia tra ultras dell’Union Berlino e polizia

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Atti vandalici, cassonetti ribaltati e petardi lanciati nel pieno centro della città partenopea: si valuta di vietare l’ingresso ai tifosi tedeschi al Maradona : è stata una serata di altissima tensione quella vissuta ieri sera acon scontri tra le forze dell’ordine e i tifosialla vigilia della sfida di Champions League tra gli azzurri di Rudi Garcia e i tedeschi. I sostenitori– arrivati in duemila in città – con indosso tutti una felpa beige, si sono mossi in gruppo nel pieno centro della città partenopea dove sono andati in scena atti vandalici e diverse violenze. Scontato poi lo scontro cone carabinieri che hanno cercato di contenerli. Riporta Sportmediaset, teatro dei contatti corso Umberto e via Medina, non lontano dalla Questura, mentre a ...