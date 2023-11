Napoli | Garcia sempre in bilico | Walter Mazzari sempre pronto a subentrare come nuovo allenatore

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo il pareggio contro l’Union Berlino, la posizione di Rudiè ritornata fortemente in discussione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ormai sede fissa a Castel Volturno ed assiste ad ogni allenamento della squadra. Addirittura, al termine del primo tempo della gara contro il Milan, è dovuto scendere negli spogliatoi per motivare i ragazzi. L'articolo

Due vittorie in sette partite casalinghe: ildi"scopre" di avere un altro problema , tra i tanti individuati e solo in parte corretti in questa prima parte di stagione, la scarsa efficacia al Maradona . Gli azzurri sono ...

Il Napoli pareggia, Garcia torna in discussione Il commento di Varriale AreaNapoli.it

Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia, che non boccia i suoi dopo il pareggio in casa contro l'Union Berlino. "Di solito - spiega Garcia sul contropiede dei tedeschi per il pareggio - siamo ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia dopo l'1-1 contro l'Union Berlino Il Napoli non va oltre l'1-1 nella quarta giornata dei groni di Champions League contro l'Union Berlino. Al ...