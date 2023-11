Napoli | Garcia | 'Meritavamo di vincere Abbiamo sbagliato solo una cosa'

Commenta per primo Rudi, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Union Berlino : Le sue parole. RAMMARICO - 'Questo gol preso rovina tutto, Stasera meritavamo di vincere , abbiamo ...

Il Napoli pareggia, Garcia torna in discussione Il commento di Varriale AreaNapoli.it

Corbo: "Garcia perde anche quando vince. Oggi criticare il Napoli è una moda" Tutto Napoli

Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia, che non boccia i suoi dopo il pareggio in casa contro l'Union Berlino. "Di solito - spiega Garcia sul contropiede dei tedeschi per il pareggio - siamo ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia dopo l'1-1 contro l'Union Berlino Il Napoli non va oltre l'1-1 nella quarta giornata dei groni di Champions League contro l'Union Berlino. Al ...