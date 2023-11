Muore per 20 minuti poi si risveglia | ciò che racconta è miracoloso

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È qualcosa di veramente straordinario quello che è accaduto ad un giovane di soli 17 anni. Un fatto al quale non c’è una spiegazione. I medici avevano constatato un arresto cardiaco e il suo cuore non batteva più, poi il miracolo. Il ragazzo aveva avuto un malore durante l’ora di ginnastica, a scuola. Per 20la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

"Pat Johnson sarà sempre leggendariomolti, compresa la nostra famiglia. Riposa in pace zio Pat, hai combattuto una buona lotta". Nato nel 1939 a Niagara Falls, nello stato di New York, iniziò ad ...

Operaio muore per un malore in un cantiere nel veronese Agenzia ANSA

In ospedale con febbre alta e tosse: bimba di 5 mesi muore per ... Fanpage.it

A beneficiarne due bimbi del Padovano e due del Torinese. Il papà: “Sei nata per dare la vita”. Una luce in questo grande dolore che ha coinvolto e sconvolto tutta la comunità di Teole (Padova), paese ...Era già tutto pronto per l'arrivo del piccolo. La cameretta, tutta azzurra, i vestitini. La mamma, F. T., 31 anni, aveva preparato tutto, fin nei minimi particolari, per dare il benvenuto al primo fig ...