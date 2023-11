Muore dopo la cena al ristorante | nessuna traccia di botulino

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dagli esami effettuati sul marito della vittima, anch'egli ricoverato in ospedale, non è emersa alcunadi. Le indagini vanno avanti

Leggi anche Donnaaver mangiato pizza con olio piccante: 'Odore strano, mio zio le ha chiesto di assaggiare' Intossicazione da botulino, drammacena al ristorante: donna, grave ...

Muore dopo 18 ore in pronto soccorso, Torpignattara piange lo storico barista Guido Gagliardi RomaToday

Francesco muore dopo due settimane di febbre: aveva 10 anni. Meningite esclusa, ora gli esami Fanpage.it

Si è sentita male all’improvviso, crollando a terra mentre camminava sul marciapiede. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata immediatamente, poco dopo le 17.30. L’allarme è stato lanciato in ...Bologna - Un 28enne è morto schiantandosi in sella alla sua moto tra Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Il giovane era residente a San Giovanni in Persiceto nella frazione Le ...