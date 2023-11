Mourinho risponde a Sarri “Io ho vinto 26 titoli…”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il tecnico della Roma replica piccato al mister laziale, infiammando il pre-derby PRAGA - "dice che giochiamo un'amichevole? Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è lo Slavia, non io. Significa che lo Slavia è una squadra senza qualità. Io rispetto sempre i miei avversari

a Maurizio Sarri e accende il derby. Lo Special One in conferenza stampa è tornato sulle dichiarazioni di ieri del tecnico biancoceleste che aveva parlato di "amichevole" per la Roma ...

Il derby di Roma è già iniziato. A domenica mancano ancora quattro giorni, ma la partitissima del prossimo turno di Serie A ha vissuto le prime battute già ieri sera, nel post partita del match di ...Alla vigilia della partita con lo Slavia Praga José Mourinho ricorda alla Roma l’importanza di non sottovalutare gli avversari, ma allo stesso tempo gioca già il suo personale derby con Maurizio Sarri ...