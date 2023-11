Morto un operaio in un oleificio ad Andria Un altro incidente a Segrate | 4 operai intossicati

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Undi 38 anni èsul lavoro nel pomeriggio di martedì 7 novembre mentre sistemava un macchinario in unad, in Puglia. La procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti mentre si cercano di chiarire le dinamiche dell’. La vittima, Raffaele Sardano, lascia la figlia di 3 anni e la moglie incinta. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, incaricato di disostruire alcuni tubi che collegano il decanter che filtra l’acqua dall’olio ai silos interrati, stava maneggiando con un tubo di acciaio quando questo è esploso per l’eccessiva pressione. Il 38enne è stato travolto dall’esplosione ed èsul colpo. All’arrivo dei soccorsi gli operatori non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono ...

