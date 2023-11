Morto dopo bypass gastrico | tre chirurghi indagati a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTredell’ospedale “Fatebenefratelli” disonoper la morte di Francesco Estatico, 36 anni di Avella (Avellino), avvenuta alcuni giorniun intervento chirurgico per un. L’uomo si era ricoverato a metà ottobre per un intervento allo stomaco. Era stato dimesso ma le sue condizioni avevano reso necessario un nuovo ricovero ed altre due operazioni. Poi, la morte, sulle cui cause i familiari hanno chiesto di fare chiarezza. A fine settimana, intanto, la Procura della Repubblica diaffiderà l’incarico per l’autopsia a un medico legale e a due specialisti. La morte di Estatico è avvenuta pochi giorniquella di un uomo di 41 anni, sottoposto a un ...