Morte Gaia Menga | parla l’amica della mamma | “E’ stata una distrazione al volante”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Una tragedia si è consumata sulla strada Laurentina nella notte tra sabato e domenica, quando un incidente stradale ha causato ladi una giovane adolescente di nomee gravi lesioni alla madre di quest’ultima, Giada. La conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, S.B., ha ammesso di aver bevuto prima di mettersi alla guida e ha dichiarato che unafatale per l’incidente. Le indagini sulladie le dichiarazionidonna alSecondo le prime indaginipolizia locale, l’incidente sembra essere stato causato da una manovra azzardatasignora, che ora è indagata per omicidio stradale aggravato. La donna, assistita ...

"Sono la responsabile delladi, una bambina di 13 anni. Non potrò mai perdonarmelo". Sonsirie Betti, 33 anni era alla guida della Golf che si è ribaltata in modo tragico sabato notte. Ora la donna è indagata per ...

Gaia Menga morta in auto a 13 anni, svolta nell'indagine: al volante c'era l'amica della madre Repubblica Roma

Incidente Laurentina, la donna alla guida: «Mi sono distratta e Gaia è morta. In auto ho già perso il mio compagno» Corriere Roma

LECCE - Proseguono le attività di comunicazione e sensibilizzazione di "Pit-Stop: Lust for life! It's top”. Il progetto, dedicato alla prevenzione e al ...Rompe il silenzio la donna che si trovava in auto con la sua amica e sua figlia al momento dell'incidente: "Basta girarci intorno". Risale alla notte tra ...