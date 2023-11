Morte Gaia | analisi sull’accaduto

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 novembre 2023) «Sono la responsabile delladi, una bambina di 13 anni. Non potrò mai perdonarmelo». Sonsirie Betti, 33 anni era alla guida della Golf che si è ribaltata in modo tragico sabato notte. Ora la donna è indagata per omicidio stradale aggravato. Sonsirie è travolta: « Mi domando se verrò mai perdonata da Giada per quello che è successo. Ho avuto una distrazione, non so per quale motivo e non ho avuto più il controllo dell’auto». Per chiarire i dubbi sull’incidente i sarà una perizia cinetica. La pm Margherita Pinto vuole sciogliere dubbi sulla velocità e sulle condizioni del manto stradale. Serve un tecnico per appurarlo. L'articolo proviene da Italia Sera.