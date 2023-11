Molo Manfredi | si corre ai ripari per una grossa voragine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnalarga 10 metri e profonda quattro si è aperta sul prolungamento deldel porto di Salerno tanto da far tenere per la stabilità della banchina stessa dove è situata la stazione marittima di Salerno. Siaisubito sul braccio di porto che è destinato ad accogliere le navi da crociera proprio come era stato previsto questa mattina per l’arrivo nel porto di Salerno della nave New Statenda . Ma lo sprofondamento, prima in un tratto più vicino alla Stazione marittima di pochi centimetri già transennato da giorni e poi molto più pericoloso ed evidente nella parte finale del braccio, ha fermato l’attracco e spinto l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale a chiedere subito l’intervento urgente di due ditte impegnate a mettere in ...