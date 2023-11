Mo | Olmert | ' rischi guerra regionale | torni la politica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tel Aviv, 8 nov. (Adnkronos) - "Corriamo il pericolo gravissimo che Benjamin Netanyahu e i suoi alleati fanatici approfittino della crisi di Gaza per scacciare i palestinesi da tutti i territori occupati.amo laper questi messianici criminali". Lo dice al Corriere della Sera l'ex premier israeliano Ehud, aggiungendo che "dobbiamo fermarli, vanno anche contro la maggioranza degli israeliani, mi appello alla comunità internazionale che ci aiuti a farlo". "Netanyahu e ministri estremisti religiosi come Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir non considerano ladi Gaza come un modo per distruggere Hamas, bensì come un corridoio per creare il caos, la fine dei tempi che per loro è parte di un disegno divino, approfittarne per buttare all'estero i palestinesi dei territori ...