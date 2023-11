MLS | Charlotte esonera Christian Lattanzio | allenatore italiano

(Di mercoledì 8 novembre 2023)52enne piacentino, è statoto dal, squadra americana militante in MLS. Fatale la sconfitta ai playoff nel turno preliminare delle “wild card” del campionato nordamericano. Il tecnico era sulla panchina del club da un anno e mezzo, dal maggio 2022, ed aveva preso il posto di Miguel Angel Ramirez quando era ancora in carica comein seconda. Prima dell’esperienza americana, il tecnicoaveva lavorato come assistente al Manchester City, al New York City e al Nizza. SportFace.

Luqueno 00:30 ROMANIA LIGA 1 Farul Constanta - UTA Arad 19:00 SUDAFRICA PREMIER LEAGUE Supersport - Royal AM 19:30 USA- PLAY OFF New York Red Bulls -01:30 Sporting Kansas City - San ...

Messi chiude male in Mls: sconfitta contro Charlotte e penultimo posto Sky Sport

David Tepper, owner of NFL's Panthers, fires his MLS Charlotte ... Yahoo Sports

Christian Lattanzio, allenatore 52enne piacentino, è stato esonerato dal Charlotte, squadra americana militante in MLS. Fatale la sconfitta ai playoff nel turno preliminare delle “wild card” del ...FILE 0 Charlotte mayor Vi Lyles speaks during an MLS soccer news conference Tuesday, Dec. 17, 2019, in Charlotte, N.C. Lyles, a Democrat, was elected on Tuesday, Nov. 7, 2023, to a fourth term as ...