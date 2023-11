Miriam Leone ambasciatrice di Lexus LBX

, affascinante attrice e Miss Italia 2008 è ambasciatrice di Lexus LBX , il Suv compatto di lusso del Marchio premium di Toyota . Il Lexus Breakthrough Crossover ha una madrina speciale, ...

Miriam Leone sceglie Lexus: è la nuova brand ambassador Auto.it

I leoni di Sicilia, Miriam Leone e Michele Riondino: "Siamo come rockstar in costume!" Movieplayer

Car of the Year · Miriam Leone sceglie Lexus: è la nuova brand ambassador · Auto, copertina del mese ...Miriam Leone mostra come è invecchiata dopo quattro ore di trucco per 'I Leoni di Sicilia', ecco il video del ...