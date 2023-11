Miopia | un soluzione per la correzione permanente

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “La procedura con le lenti ICL porta a una visione nitida, è reversibile, rapida e particolarmente sicura” racconta Domenico Schiano Lomoriello I vizi di refrazione sono anomalie visive che compromettono la percezione dell’ambiente circostante e includono la, l’ipermetropia, l’astigmatismo e possono essere associati alla presbiopia. Attualmente, nel mondo ci sono 2.6 miliardi di miopi e 1.8 miliardi di presbiti, quasi una persona su due è affetta da questi disturbi visivi. Le proiezioni future indicano un aumento costante: nel 2030 i miopi saranno 3,36 miliardi e i presbiti 2,1 miliardi. La, in particolare, è il difetto visivo più diffuso globalmente e la sua incidenza è in costante crescita, tanto da essere considerata una epidemia mondiale. In Italia, quasi 15 milioni di persone sono affette da, compresi sia ...