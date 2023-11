(Di mercoledì 8 novembre 2023)– “Come prosegue l’organizzazione di2026? Per quanto riguarda la parte nostra, intesa come Regione, non c’è nessunissimo. I lavori stanno proseguendo, anche oggi ho parlato con il sindaco di Livigno. Le nostre opere stanno andando avanti. Adesso l’unicaè quelloal bob, ma che non dipende da noi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio(foto), a margine della cerimonia d’apertura della 40esima edizione dello “Sport Movies & Tv –International Ficts Fest”. L'articolo L'Opinionista.

TRENTO. Il Progetto di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero , in vista delle Olimpiadi invernali2026, è stato al centro oggi (8 novembre) della discussione del Consiglio delle autonomie locali. In particolare, il Consiglio - informa una nota - ha espresso parere favorevole in ...

Milano-Cortina, Fontana 'Unico problema legato alla pista da bob' Tiscali Notizie

Milano-Cortina: Abodi 'pista bob all'estero soluzione estrema' Agenzia ANSA

MILANO – “Come prosegue l’organizzazione di Milano-Cortina 2026 Per quanto riguarda la parte nostra, intesa come Regione, non c’è nessunissimo problema. I lavori stanno proseguendo, anche oggi ho ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Semplificazioni per l’approvazione del progetto di Stadio del fondo di Tesero. Parere positivo, condizionato all’ap ...