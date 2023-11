Milanese | «Turnover? Inzaghi ci ha abituati | l’Inter faccia il suo!»

(Di mercoledì 8 novembre 2023), ex giocatore e oggi dirigente sportivo, si è espresso sul match di Champions League tra Salisburgo e Inter.pronto ad un. ABBORDABILE ? Ospite negli studi di Sportitalia, Maurosi esprime su Salisburgo-Inter: «ha sempre fatto, è stato il suo piccolo segreto l’anno scorso. Il Salisburgo è comunque una squadra insidiosa, perché all’andata aveva vintoma gli austriaci avevano mostrato un buon gioco. Ma sefa il suo credo può vincere anche a casa loro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Walter Chiapponi lascia Tod's alimentando ildella moda Con la prima collezione in arrivo ... Chi è Seán McGirr, il nuovo direttore creativo di Alexander McQueen, laureato all'...

La Roma e Celeste Plak si salutano Tuttosport

Serie A: oggi il derby di Torino, in campo anche le milanesi Notizie - MSN Italia

Furto milionario in un magazzino di iPhone nel milanese: un colpo studiato nei minimi dettagli, tra cancello sfondato e chiodi sull'asfalto ...I gialloblu secondi ospitano la cenerentola Meda, il Calvairate capolista in trasferta Gli azzurri per consolidarsi in zona play off. Accademia, continua il ...