Milan-PSG | la moviola dei giornali | «Skriniar rischia grosso due volte»

(Di mercoledì 8 novembre 2023)-PSG, ladeidopo il match di Champions League vinto dai rossoneri: tutti i dettagli L’edizione quest’oggi in edicola della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su tutti i casi dadella sfida trae PSG, gara vinta poi dai rossoneri con un risultato di 2-1. Il giallo corretto sventolato aal 35? del secondo tempo sarebbe stato il secondo: perché già in due occasioni è stato graziato (al 20? su Giroud e al 18? del secondo tempo su Loftus-Cheek). Ok la rete del 2-1 nonostante le proteste parigine.

Ilconcede solo un paio di contropiede ale saggiamente lo aspetta per contrario, e in una di queste sbavature il Magnifico, per fortuna nostra, sballa la conclusione. Il controllo ce l'...

Milan-Psg, moviola: la posizione di Leao e la svista che poteva costar cara Virgilio Sport

Bello vedere il portoghese tornare per aiutare i compagni. E che forza Loftus-Cheek. Ma Pioli ha battuto il Psg con il gruppo ...Una giornata ad alta tensione in vista della partita di Champions Milan-PSG. Allerta massima dopo gli scontri notturni in zona Navigli, con tre feriti. A terra, sulla Ripa di Porta Ticinese, sono ...