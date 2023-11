Milan-PSG | Gallagher | Gasly | Cracco… Ecco il palco delle stelle

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Ledella Champions League fanno splendere San Siro non solo in campo, ma anche sugli spalti: molti gli ospiti eccellenti del Club rossonero, a conferma dello scenario internazionale della serata. Ao in occasione del concerto, Noel, nonostante la sua fede per il Manchester City, non ha voluto mancare ad unasfide più affascinanti del calcio europeo, insieme alla figlia Anais, nota content creator inglese. Tra gli ospiti del Club anche altri profili da mondi e settori eterogenei come Pierre, pilota di Formula 1 del BWT Alpine F1 Team, Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia o il producer Dwhale, il rapperese Capo Plaza, in compagnia di Yusuf Panseri, Simone Berlini e Veronica Ferraro, tutti influencer e content creator ...