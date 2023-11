Milan-Psg | francesi danneggiano cabina metro e provano a sfondare schieramento polizia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) – Tensione prima della partita-Psg a San Siro. I tifosihanno danneggiato unadellapolitana e poi hanno tentato di(senza successo) il cordone dellavicino al Meazza. Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Petronzi per la partita Ac-Psg questo pomeriggio ha circoscritto e convogliato il flusso di alcune migliaia di tifosiche, dalla fermata dellapolitana Duomo, si sono diretti, seguiti dalle forze dell’ordine, alla stazione Lotto a bordo di treni Atm dedicati. Presso la stazione Duomo alcuni tifosi hanno danneggiato ladell’agente di stazione e lascientifica è intervenuta per i rilievi ...

Dopo gli scontri tra ultras dele quelli delcon coinvolgimento diretto delle forze dell'ordine e un ferito grave lungo i Navigli di Milano e dopo lo spauracchio dei sostenitori del ...

Verso Milan-PSG: presenti a San Siro anche Beckham e Henry Milan News

Star in tribuna, partnership di lusso: così il Milan strizza l'occhio ai giovani La Gazzetta dello Sport

Riguardo al confronto tra i giocatori in seguito alla sconfitta contro l'Udinese, Calabria ha spiegato: "C'è stato un confronto normale in un periodo così così. Non dobbiam farci abbattere ...Ben 22 i tiri totali all'intervallo, abbastanza equamente divisi tra le due squadre: 10 per il Milan, 12 per il Psg. La prima vera palla gol per i padroni di casa sullo spunto sulla sinistra di Leao ...