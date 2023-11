Milan-Psg 2-1 | Calabria | “Abbiamo giocato la partita perfetta | siamo un gruppo forte”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Davideha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria delsul Psg per 2-1: “Vittoria che ci serviva,ununa. Non era un periodo facile, in stagione si hanno tanti alti e bassi.avuto un ottimo atteggiamento. Mbappé è difficilissimo da fermare. Ti tiene sulle spine per tutta la durata della. E’ unre eccezionale”. SportFace.