Milan | perché Tomori tira le punizioni?

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dopo zero vittorie e zero gol segnati nei primi tre match di Champions, ilha finalmente trovato la prima vittoria davanti ai suoi tifosi nella quarta giornata della fase a gironi, battendo 2 a 1 il PSG. Altro giro e altra corsa per Fikayo, che anche ieri si è dimostrato uno dei giocatori più in forma di questa parte di stagione per Pioli. Oltre alla grande prestazione, il difensore rossonero anche ieri si è fatto notare per un’indicazione tecnica particolare. Anche nel match di San Siro,si è confermato untore a sorpresa. In teoria oltre Theo Hernandez, gli altri incaricati dellesono proprio Giroud e Reijnders, ma nonostante fossero presenti tutti e tre in campo la scelta tecnica è ricaduta di nuovo sul centrale inglese, che ha calciato la punizione creando qualche ...