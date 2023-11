Milan | Leao | «Critiche? Io parlo in campo | voi continuate»

Ancorasi fa largo in area e calcia basso sul primo palo, fuori di pochissimo, e al 40' è Pulisic, lanciato in area da Calabria, che spara di prima intenzione sull'esterno della rete. ...

Le pagelle del Milan - Leao ruggisce nella sfida crocevia. Giroud sempre letale nei big match TUTTO mercato WEB

Gara mozzafiato e a mille all'ora quella dei rossoneri in casa contro i francesi, Sarri si adegua ai ritmi lenti degli olandesi e li ribalta ...Il Milan torna ad esultare in Champions League e lo fa battendo 2-1 una big come il Paris Saint Germain grazie ai gol di Rafael Leao e Olivier Giroud. Una nottata da sogno per i tifosi rossoneri che ...