Milan | Ibrahimovic e la sua “sporca” vendetta su Gattuso

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È risaputo che Zlatane Gennaropossiedono da sempre caratteri molto forti, che li hanno portati negli anni ad eccellere ai massimi livelli sportivi e a guadagnarsi spesso posizioni da leader all’interno degli spogliatoi. Quando però due teste calde come le loro arrivano allo scontro, questo non può che essere duro, anche se talvolta a prevalere è comunque una grande qualità posseduta da entrambi: l’ironia. Questo è proprio ciò che è avvenuto in una quotidiana giornata aello nella stagione 2011-2012. Durante un normale allenamento Rinoinizia a stuzzicare a più riprese Zlatan, prendendolo in giro come si è soliti fare tra amici. Inizialmente il campione svedese fa finta di nulla, ma non dimentica il comportamento del centrocampista italiano. Infatti dopo la fine dell’allenamento, ...