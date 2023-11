Milan | esami per Pulisic | escluse lesioni | solo una contrattura

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Quella contro il PSG in Champions League è stata una serata praticamente perfetta per il, che ha regalato alla squadra di Pioli tre punti preziosissimi. Anche nei momenti migliori, però, arrivano le brutte notizie. Nel corso del secondo tempo, infatti, Christianè stato costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. L’americano era reduce da un problema fisico e di conseguenza tutti i tifosi rossoneri avevano subito pensato al peggio. Come appreso dalla nostra redazione, però, per fortuna glistrumentali hanno esclusouna. Buone notizie quindi per il, che non dovrà fare a meno a lungo dell’attaccante americano. L’ex Chelsea, infatti, si è sottoposto oggi a una risonanza magnetica che ha avuto esito negativo. ...