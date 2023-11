Mike Flanagan e Netflix | storia di un universo horror

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Per molti fan del genere, di cuiè uno dei massimi esponenti, l’uscita de La caduta della casa degli Usher è stata una notizia allo stesso tempo dolce e amara. Da un lato, lo show è l’ennesima straordinaria produzione di uno dei maestri dell’contemporaneo; dall’altro esso sancisce la fine di una fruttuosa collaborazione trache ha dato vita a un interessante, composto da storie slegate tra loro ma coerenti con la poetica dell’autore. La caduta della casa degli Usher In questa serie (di cui potete leggere qui la nostra recensione), reinterpretando in modo estremamente intelligente alcuni racconti di Poe, fa a pezzi dall’interno una famiglia ...

Da Stranger Things che omaggia i cult anni '80 ad adattamenti letterari come quelli di, fino a controparti fumettistiche più o meno recenti, proponiamo serie tv horror che guardano ...

La caduta della casa degli Usher è il capolavoro di Mike Flanagan WIRED Italia

‘La caduta della casa degli Usher’ è (letteralmente) un’orgia di morte Rolling Stone Italia

Con un video su TikTok Karen Gillan ha rivelato di aver terminato le riprese diLa vita di Chuck, prossimo film di Mike Flanagan ...Il prossimo adattamento di un'opera di Stephen King, The Life of Chuck, ha ufficialmente concluso le riprese. Come lo sappiamo Ce lo ha svelato Karen Gillan in un video TikTok!