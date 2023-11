Migranti | Piantedosi | tra arrivi | 14 449 minori soli +43 | 8%

(Di mercoledì 8 novembre 2023) caption id="attachment 343554" align="alignleft" width="300" Matteo/caption"Dall'inizio dell'anno al 16 ottobre istranieri non accompagnati sbarcati in Italia sono stati 14.449: il 10% del totale deisbarcati nel nostro Paese, il 43,8% in piùrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nel seguito della audizione davvenuta lo scorso 24 ottobre davanti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. "Al 6 novembre sono sbarcati in Italia 145.314, a fronte degli 88mila e 55mila dei due anni precedenti", ha detto il ministro all'inizio della audizione.

... sotto giurisdizione italiana, per gestire le richieste di asilo deisalvati in mare da ...(uno nel porto di Shengjin e uno a Gjader) oggi è arrivata la precisazione di Matteo. Il ...

Migranti, Piantedosi “In Albania strutture come a Pozzallo, non Cpr” Il Tempo

Migranti, Piantedosi: “In Albania Solo uomini adulti” Il Fatto Quotidiano

Per prima cosa, come aveva precisato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, i due hotspot previsti in Albania per i migranti di Lampedusa «non saranno Cpr» (Centri di permanenza per i rimpatri, ...È un patto nato sulla scia dell’emergenza, in una rovente settimana di agosto. Ma è destinato a durare a lungo: cinque anni, prorogabile di altri cinque, salvo disdetta entro ...