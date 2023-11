Migranti | oggi iniziativa al Pd con Schlein

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Si svolgerà, dalle ore 17, presso la Sala Sassoli al Pd nazionale, l'incontro ‘Immigrazione e accoglienza' a cui parteciperanno la segretaria Elly, Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e Diritto alla Casa, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria e responsabile Terzo settore e Associazionismo e, in collegamento, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci Toscana e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Si legge in una nota del Pd. Il Pd incontrerà i rappresentanti delle associazioni per discutere i 7 punti di un documento sulle politiche migratorie da cui prenderà forma una proposta di Legge quadro sull'immigrazione che sostituisca la Bossi-Fini.

...su accordi di cooperazione che non possono ridursi al contingentamento delle partenze dei; ...nella UE richiede anche la consapevolezza che i vincitori di ieri non sono i vincitori dio di ...

Migranti, come funziona l'accordo tra Italia e Albania WIRED Italia

Migranti: Tajani, accordo con Albania rispetta le regole Ue AGI - Agenzia Italia

Italo Bocchino (Direttore editoriale de Il Secolo d'Italia): "Sul nulla si costruisce, avete mandato uno in Albania sprecando i soldi di Urbano Cairo. Mi appello a lui, che è molto attento ai conti di ...Antonio Caprarica: "In Australia gli arrivi si sono praticamente fermati, per ovvie ragioni. Dopo di che ci prova la Gran Bretagna, ma c'è un piccolo dettaglio, che l'Australia non è in Europa, dove ...