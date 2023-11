Migranti L' accordo Italia - Albania rischia di affogare dal peso dei ricorsi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dal canto suo la premier Meloni, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero , ha detto di aver informato la Commissione in anticipo e di non aver ricevuto alcun giudizio negativo. ...

Motivo del contendere è la notizia dell'con l'Albania sui. 'Giorgia Meloni - esordisce il deputato di Fratelli d'Italia - ha agito da vera leader. È una mossa a sorpresa che è tipica ...

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Centri, trasferimenti, diritti: perché l'accordo Italia-Albania fa discutere Avvenire

Cento milioni a titolo di garanzia e 16,5 milioni di euro da versare subito. Sono i costi immediati che l'Italia dovra' sostenere per la costruzione dei due centri in Albania… Leggi ...si torna ad usare espressioni come “immigrazione irregolare di massa”, “arrivi illegali” e a distinguere in base alle caratteristiche la tipologia dei migranti differenziando le procedure di ...