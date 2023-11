Migranti | Foti FdI | Malumori degli alleati sull' accordo con Tirana? Guardo gli atti | non i retroscena

(Di mercoledì 8 novembre 2023) "Quando vedrò le palline che non funzionano mi preoccuperò". "con? Non leggo. Iogli, i voti parlamentari. Quando vedrò le palline che non funzionano mi preoccuperò". E' quanto ha dichiarato il Capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Tommaso ...

E' quanto ha dichiarato il Capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Tommaso, intercettato dalla stampa in Transatlantico.

Migranti: Foti, malumori alleati Io guardo ad atti e ai voti Agenzia ANSA

Migranti: Foti, malumori alleati Io guardo ad atti e ai voti Tiscali Notizie

"Ma perché se va in una Camera non è che poi non vada nell'altra quindi è indifferente" dove comincia l'iter. "È finita l'autonomia in commissione, ormai è stata esitata quindi c'è lo spazio, non capi ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Ne faccio una questione di funzionalità. Primo perchè riguarda un numero esiguo dei migranti, il 5%. In secondo luogo, Rama ha già spiegato che i migranti non rimpatriati t ...