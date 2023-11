Migranti | Cate Blanchett al Parlamento Europeo | “Esternalizzazione pratica disumana”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’attrice, ambasciatrice di buona volontà dell’agenzia Onu Unhcr, ha esortato oggi, 8 novembre, l’Unione Europea a rafforzare il sostegno ai rifugiati e ai Paesi ospitanti. L’invito rivolto ai rappresentanti degli Stati riuniti nell’aula dela Bruxelles è poi quello di garantire che la politica del blocco “si concentri sulla loro protezione e non sulla fortificazione dei confini“. Il conflitto in Israele L’attrice australiana durante la mini sessione plenaria a Bruxelles“Nelle scorse settimana abbiamo visto con orrore le violenze in Israele e a Gaza il conflitto a mietuto migliaia di vite. L’Unchr, assieme ad altre organizzazioni ha chiesto un cessate il fuoco umanitario e il rilascio degli ostaggi”, ha sottolineato l’attrice australiana parlando all’Eurocamera. Alle sue parole l’Aula della Plenaria si è ...

L'ambasciatrice delle Nazioni Unite per i rifugiati è intervenuta prima della plenaria del Parlamento europeo su migrazione e guerra in Medio Oriente: 'L'Unchr ha chiesto un cessate il fuoco ...

Cate Blanchett all'Eurocamera: "L'esternalizzazione dei migranti è ... EuNews

Migranti, Cate Blanchett al Parlamento europeo: “Disumano e ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La denuncia viene da Refugees Welcome Italia. Ancora una volta, “le persone migranti vengono considerate come merci”. “Con i suoi profili di dubbia legittimità e praticabilità, questo accordo vuole ...L'ambasciatrice delle Nazioni Unite per i rifugiati è intervenuta prima della plenaria del Parlamento europeo su migrazione e guerra in Medio Oriente: "L'Unchr ha chiesto un cessate il fuoco umanitari ...