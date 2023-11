Migranti | accordo Italia-Albania | Lega smentisce “malumore” di Salvini contro Meloni

(Di mercoledì 8 novembre 2023) “A differenza di quanto sostengono alcuni retroscena sui giornali di oggi, non c’è alcundi Matteonei confronti di Giorgia. Peraltro, l’con l’sull’immigrazione è utile e positivo: proprio il vicepremier e ministro l’ha specificato pubblicamente ieri confermando la linea della”. Così in una nota la. “Per qualcuno l’arrivo ille di immigrati innon pone nessun problema, mentre il trasferimento e la gestione del flusso clandestino è ‘incostituzionale’. Incommentabile”, scrive intanto sui social il leader leghista in riferimento all’iniziativa del governo. “Bene il governo, che ha siglato unper trasferire ingli immigrati ...

Quale sala operativa ordinerebbe a una motovedetta di queste caratteristiche lo sbarco dei naufraghi a Shengjin A meno che non si mettano a disposizione dell'navi più grandi: i...

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

L'accordo di Meloni con l'Albania sui migranti è un gran pasticcio WIRED Italia

Questo conto corrente verrà utilizzato per gestire le transazioni finanziarie relative all’accordo. In cosa consiste l’intesa Italia-Albania Il protocollo d’intesa tra Italia e Albania, che riguarda ...C’è anche il capitolo pensioni nell’accordo tra Italia e Albania sui migranti. Tirana attende da Roma una firma. E Giorgia Meloni l’ha promessa a Edi Rama. L’apporrà in primavera quando sarà in visita ...