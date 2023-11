Meteo | l' ondata di maltempo non si ferma Torna la pioggia |  fiumi e torrenti sorvegliati speciali

Le previsioni indicano una nuova perturbazione in arrivo sulla provincia. I corsi d'acqua sono sotto il livello di guardia ma c'è la questione delle frane

Meteo, ondata di freddo e maltempo in arrivo in Italia. Le previsioni METEO.IT

Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo al Centro e al Sud. Le previsioni Sky Tg24

L'ondata di maltempo sull'Italia non si ferma. Prevista allerta arancione in Veneto e gialla in altre sette regioni.(Adnkronos) - Ancora maltempo sull'Italia, con piogge e temporali che si stanno spostando verso Sud. Ma l'ondata non finisce qui: le previsioni meteo di oggi spiegano infatti che nelle prossime ore un ...