In un saggio appena uscito per Raffaello Cortina, Perché, Alberto Siracusano esplora il territorio mendace in cui ci muoviamo. Un territorio che riguarda, come scrive l'autore, ...

Mentiamo tutti, mentiamo spesso Il Post

I tipi di bugie che diciamo e le conseguenze. Perché siamo tutti ... Io Donna

I risultati di alcuni studi degli anni Novanta condotti da DePaulo e citati da Miller indicano che le persone tendono a dire più spesso agli estranei o a chi conoscono poco le piccole bugie di tutti i ...Intervista ad Alberto Siracusano, psichiatra e autore, per Raffaello Cortina Editore, del volume "Perché mentiamo. Cosa nascondono le bugie" ...