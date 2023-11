Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno le prove in famiglia | vacanze a Monte Carlo

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, 37 anni, showgirl e modella, e, 27 anni, tra i più forti tennisti italiani di tutti i tempi (tanto da essere soprannominato “The Hammer”, per la potenza dei suoi colpi), sono una delle coppie che ha suscitato più polemiche nell’ultimo periodo. Molti fan di, infatti, incolpano la showgirl del basso rendimento del tennista negli ultimi tornei disputati. Nonostante la relazione duri da appena un anno, però, i due riescono a lasciarsi alle spalle le polemiche (polemiche alle quali la ...