Megan Fox svela di aver abortito e presenta le sue poesie per la figlia mai nata

Leggi Anchee Machine Gun Kelly svelano il segreto della loro relazione: 'Beviamo l'uno il sangue dell'altro' Quanti figli haha tre figli con l'ex marito Brian Austin ...

Megan Fox e le parole per la figlia mai nata: «Ho dovuto dirle addio» Vanity Fair Italia

Megan Fox pubblica le sue poesie dedicate alla figlia mai nata: "Ho dovuto dirle addio" La Gazzetta dello Sport

Megan Fox emerge come una voce coraggiosa che condivide la sua storia di dolore e perdita nel suo primo libro di poesie, "Pretty Boys Are ...Megan Fox ha scritto un commovente messaggio indirizzato a quella che sarebbe stata la sua prima figlia insieme a Machine Gun Kelly. Nel suo libro di poesie, Pretty Boys are Poisonous, Megan Fox ha ...