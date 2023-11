Mean Girls | tutto si colora di rosa nel trailer del nuovo film musical

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tina Fey ha scritto una nuova versione del suocult del 2004. Paramount ha diffuso in streaming ilufficiale di, nuova versionedel cult del 2004 diretto da Mark Waters e scritto da Tina Fey, che qui torna nuovamente come sceneggiatrice. Ilfa un buon lavoro nel definire i gruppi di ragazzi cool, gli outsider e, naturalmente, le. Quello che non viene mostrato, per qualche motivo, sono i numerii, ma probabilmente saranno al centro del prossimo. Nel frattempo, avete visto la reunion delleoriginali negli spot Walmart? Il, basato in realtà sull'adattamentoe di ...