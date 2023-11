Marvel | Kevin Feige anticipa il ritorno di Harry Styles dopo il debutto in Eternals

Sulla carta The Marvels , diretto e in parte scritto da Nia DaCosta al suo esordio nel cinema blockbuster, segue una strategia che al boss deiStudiosFeige ha sempre portato fortuna, ...

Marvel, Kevin Feige anticipa il debutto degli X-Men: "Forse li vedrete ... Everyeye Cinema

Kevin Feige allude ai piani per gli X-Men: "In live action, forse le ... BadTaste.it Cinema

Prepare to, well, assemble the Avengers with a massive new LEGO set – featuring Iron Man, Captain America, Thor and more.The Star Wars film from Marvel Studios' president Kevin Fiege is officially not happening despite Disney announcing it in 2019. Speaking to Entertainment Tonight, Feige finally confirmed reports that ...