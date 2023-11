(Di mercoledì 8 novembre 2023)interdetto l’ingressodeldi, in piazza Roma. davIn programma leper ilsu Giacomo Leopardi, regista Sergio. Per accedere aglicomunali sono disponibililaterale e posteriore del. Anche piazza Maria Immacolata e piazza Garibaldi sono allestite per la realizzazione di scene delperaltro è necessario valutare le condizionirologiche al fine di effettuare leo almeno parte di esse. L'articolo...

Oggi interdetto l'ingresso principale del palazzo ducale di, in piazza Roma. In programma le riprese per il film su Giacomo Leopardi, regista Sergio Rubini. Per accedere agli uffici comunali sono disponibili ingressi laterale e posteriore del ...

L'avvocato di Martina Franca, i quattro di Locorotondo, gli altri pugliesi fra i 2368 italiani alla maratona di New York Noi Notizie

Martina Franca: oggi inaccessibile l'entrata principale del palazzo ducale, riprese nel centro storico per il film di Rubini. Con l'incognita meteo Per gli uffici municipali utilizzabili ingressi secondari Virgilio

MARTINA FRANCA - «Con grande rammarico abbiamo appreso che occorrono altri 270 giorni, a partire dalla ripresa prevista il 29 novembre prossimo, per la conclusione dei lavori sulla statale 172 e per ...Questa mattina in Regione a Bari, il Sindaco Gianfranco Palmisano, insieme all’Assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, ha incontrato l’Assessore regionale alla Mobilità e alle ...