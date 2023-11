Marla | Amarti Odiarti è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Dal 10 novembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildipubblicato dalla label Dmb Management con distribuzione Sony Music Italia. “” è un brano che parla del malessere psicologico e fisico che prova una persona con un passato frastagliato quando si scontra con l’unico individuo con cui non vorrebbe mai entrare in conflitto. “” è una disperata richiesta d’amore di una persona che dipende affettivamente e che vive nella convinzione assoluta che senza il suo partner non sia possibile sopravvivere,così preferisce amare così tanto e farsi male fino ad odiare l’altro , che lasciare andare ciò che non è destinato a ...