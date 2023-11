Marina Militare | il Concorso che recluta 1750 volontari | requisiti e bando

Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sul portale Concorsi Online del Ministero della Difesa si può reperire ilper ilmento nelladi 1.750in ferma prefissata. Poche settimane per inviare la propria candidatura aldellaitaliana attualmente attivo.italiana, i(Informazioneoggi.it)Per l’anno 2024 è stato indetto ilmento nelladi 1.750 VFI di cui 1.300 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 450 per il Corpo delle Capitanerie di porto. Chi ama il mare, la disciplina, le responsabilità e vuole intraprendere una carriera...