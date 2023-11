Marina Berlusconi | Non ho mai creduto a un mio ruolo in politica

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 8 novembre 2023) «Il funerale di papà Silvio un terremoto che ci ha uniti Da quando non c’è più sono una persona diversa Ho una grande mamma» Il Giornale, di Bruno Vespa, pag. 6 Ai funerali di, il 14 giugno 2023, il mondo ha scoperto la famiglia del Cavaliere. (…) Ho parlato con tutti i cinque figli, cominciando da, capofamiglia anche quando il padre era ancora in vita: per lui è stata figlia, madre, sorella, compagna. (, 57 anni, è stata indicata da «Forbes» e «Fortune» come una delle donne più influenti del mondo. Dal 2008 è sposata con Maurizio Vanadia, già primo ballerino della Scala, e ha due gli: Gabriele, 21 anni, e Silvio, 19.) A ogni attacco reagiva con signorile decisione, ma si vedeva benissimo che sotto il guanto di velluto nascondeva gli artigli della tigre. Lei ha sempre difeso suo padre pubblicamente, le dico, ...