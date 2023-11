Marc Marquez | l’universo Ducati scommette sulla leggenda della MotoGP

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un asso gettato in un ecosistema che funziona a meraviglia. Potrebbe essere una connection straordinaria quella animata da, pluricampione del mondo che ha appena lasciato una poco performante Honda, per firmare un contratto annuale con Gresini Racing. La competitività delledovrebbe restaurare il talentospagnola issando il numero novantatré nei posti clou di ogni Gran Premio del Motomondiale 2024. Una realtà che potrebbe turbare, però, i giochi di potere all’internoflotta di Borgo Panigale. Sarà unche tornerà ai fasti del passato in Gresini Racing? Le parole del team manager di Pramac Racing: “Sarà davanti…” “Credo che Dall’Igna abbia già detto qualcosa al riguardo – le parole di Gino ...

Mancano tre gare alla fine del Motomondiale 2023 ma con la testaè già evidentemente al Mondiale MotoGP 2024 . Per lui sarà l'anno della verità dopo essere riuscito a ottenere, quasi facendo carte false, una Ducati per la prossima stagione. Ne è ...

Il pilota spagnolo è tornato a parlare del proprio futuro con il Team Gresini e del rapporto con la casa giapponese ...Marc Marquez non vede l'ora che arrivi il 2024: sarà l’anno fondamentale per lui in cui guiderà una Ducati del Team Gresini: Dal 2020 stare in Honda è diventato un incubo ...